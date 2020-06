Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: Aid El Adha, Fonds spécial, TelmidTICE…

samedi, 13 juin, 2020 à 15:40

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 7,7 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Un individu à Fès s’est donné la mort parce qu’il n’a pas bénéficié du soutien accordé aux ménages impactés par la pandémie du coronavirus. FAUX

– Annulation des célébration de l’Aïd El Adha au Maroc à cause du coronavirus. FAUX

– 73 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 8.683 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de dirhams à fin mai. VRAI

– Une étude, menée par l’Institut Pasteur du Maroc, a révélé que le génome des souches virales détectées dans notre pays est toujours stable et n’a pas connu une importante mutation depuis le début de la pandémie. VRAI

– L’accès à la plateforme d’enseignement à distance “TelmidTICE” est désormais accessible gratuitement aux élèves sans obligation de solde internet pour télécharger les ressources numériques. VRAI

– Les reçus de dépôt des dossiers de cartes grises et de permis de conduire, délivrés par les centres d’immatriculation, ayant expiré entre le 17 mars et le 15 juin 2020, resteront valables jusqu’au 15 juillet 2020. VRAI

– Les Conseils des collectivités territoriales et leurs organes peuvent se réunir en présentiel, dans le respect des mesures préventives. VRAI

– 289 Marocains, dont des enfants et des bébés, sont arrivés à l’aéroport d’Oujda-Angad à bord de trois vols successifs en provenance de Madrid. VRAI

– Un guide de gestion administrative dédié aux tribunaux a été publié par le ministère de la Justice dans le contexte de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire. VRAI

– Aucun pensionnaire de la prison locale “Tanger 1” n’est désormais contaminé par le nouveau coronavirus. VRAI.