Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: État d’urgence, Nouveau virus, épreuves du bac…

lundi, 18 mai, 2020 à 15:47

Rabat – Le Coronavirus, qui a fait plus de 4,8 millions de cas de contamination dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– La Covid-19 pourrait être transportée par les particules de pollution. FAUX

– La pandémie de Covid-19 est prétexte à un “plan international d’asservissement et de réduction des populations” mené par des lobbys. FAUX

– Les Chinois se préparent déjà à lancer un nouveau virus qui est fabriqué traditionnellement, et l’essai de ce virus a tué 70 chiens dans une heure. FAUX

– 60 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 6.930 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– L’état d’urgence sanitaire sera prolongé de trois semaines au Maroc. VRAI

– La session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel. VRAI

– La province de Taza vient d’être déclarée sans nouveau coronavirus (Covid-19), les derniers patients atteints du virus ayant guéris et quitté l’hôpital provincial. VRAI

– Aucun nouveau cas confirmé d’infection au nouveau Coronavirus (Covid-19) n’a été enregistré à Drâa-Tafilalet durant les 24 dernières heures. VRAI

– Le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM) a contribué d’un montant de 4.879.712 dirhams au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de Coronavirus (Covid-19). VRAI