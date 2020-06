Le vrai du faux autour du coronavirus au Maroc: État d’urgence sanitaire, marché de gros, tests de dépistage…

mercredi, 3 juin, 2020 à 16:24

Rabat – Le coronavirus, qui a contaminé plus de 6.4 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

-Les autorités comptent encore prolonger la durée de l’état d’urgence, au-delà du 10 juin. FAUX

-Un foyer épidémique a été développé au sein du marché de gros à Casablanca. La source précise que le marché sera fermé. FAUX

– 44 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 7.910 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– 115.000 employés d’unités commerciales et industrielles ont été soumis au test de la Covid-19, dont 783 cas se sont avérés positifs, ainsi que 34.240 chauffeurs de taxi (dont 11 cas positifs). VRAI

-La commission de veille de la ville d’Agadir a organisé des voyages pour assurer le retour de 408 étudiants coincés à Agadir vers leurs villes d’origine. VRAI

-Un total de 1.469 séances à distance ont été tenues dans les différents tribunaux du Royaume entre le 27 avril et le 29 mai, une période durant laquelle 22.268 affaires ont été mises au rôle et 9.035 ont été tranchées. VRAI

-Un total de 4.122 opérations de contrôle des unités commerciales et industrielles ont été menées jusqu’au 31 mai 2020. VRAI

-Le taux de guérison du nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la région Marrakech-Safi s’est établi à 93,4%. VRAI

-Les autorités provinciales de Rehamna ont annoncé l’ouverture du souk hebdomadaire de la ville de Benguérir uniquement aux éleveurs et aux marchands de bétails. VRAI

– L’opération de candidature d’accès aux centres publics des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), qui s’est ouverte mardi, se poursuivra jusqu’au 12 juillet prochain. VRAI

-L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a diffusé 410 séances de cours en format audio sur les stations radio régionales. VRAI