Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: gel hydroalcoolique, reports de crédits, cas actifs…

mardi, 2 juin, 2020 à 17:00

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 6 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Des gels non virucides sont vendus dans les pharmacies et par des entreprises. FAUX

– Une clef USB anti-5G commercialisée sur les plateformes e-commerce protégerait du coronavirus. FAUX

– 26 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 7.859 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Les annonces de certaines mesures faites dernièrement ne signifient aucunement la levée de l’état d’urgence sanitaire ou la sortie de l’isolement sanitaire. VRAI

– Un total de 1.469 audiences à distance ont été tenues dans les différents tribunaux du Royaume entre le 27 avril et le 29 mai, une période durant laquelle 22.268 affaires ont été mises au rôle et 9.035 ont été tranchées. VRAI

– M. Amzazi appelle les associations des parents d’élèves à agir pour rapprocher les vues entre établissements privés et familles. VRAI

– Le nombre des cas actifs, soit les personnes toujours prises en charge par les établissements de santé, est de 1.735, soit un taux de 4,8/100.000 habitants. VRAI

– L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a annoncé la reprise de la lecture des compteurs de consommation d’électricité et d’eau potable. VRAI

– L’union européenne a accordé un fonds de 2 millions de dirhams à la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), pour l’acquisition de matériel sanitaire. VRAI

– Le Groupe Banque centrale populaire (BCP) indique avoir accordé des reports d’échéances de crédits au profit de 85.000 clients. VRAI.