Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: Marhaba 2020, rapatriement des Marocains bloqués, championnat national de football…

mardi, 23 juin, 2020 à 17:50

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 9 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Les délégués provinciaux du ministère de la Santé à Kénitra et Larache ont été démis de leurs fonctions. FAUX

– L’opération Marhaba 2020 a été annulée cette année. FAUX

– Les bars, discothèques et restaurants, qui proposent des spectacles, sont concernés par les mesures annoncées dans le cadre du passage à la 2è phase du “plan d’allègement du confinement sanitaire”. FAUX

– 92 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 10.264 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Programmation de 30 vols entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains bloqués dans 17 pays. VRAI

– Le championnat national de football va reprendre fin juillet et les entraînements débuteront cette semaine. VRAI

– Le ministère de la Santé a élaboré un programme intégré visant à relancer les activités de santé après la maitrise de la pandémie du coronavirus. VRAI

– Reprise progressive des activités du transport en commun de voyageurs et du transport touristique, à partir du 25 juin. VRAI

-Un total de 2.523 affaires ont été jugées à distance par les tribunaux de première instance et les Cours d’appel du Royaume durant la période allant du 15 au 19 juin. VRAI

– Le laboratoire mobile de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait escale dans la province de Larache. VRAI.