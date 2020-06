Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: plan de déconfinement, Marocains bloqués, transport…

jeudi, 11 juin, 2020 à 16:42

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 7,4 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Le ministère de la Santé a publié un document officiel intitulé “plan de déconfinement”. FAUX

– Des publications partagées sur Facebook depuis une semaine affirment que la Covid-19 est “une arnaque” ou cache “des mensonges”, en se basant sur une photographie de faux sacs mortuaires. FAUX

– 25 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 8.533 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Quelque 310 Marocains dont 10 bébés, bloqués en Espagne, ont été rapatriés, mercredi à bord de trois vols depuis la région d’Andalousie. VRAI

– Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé la reprise progressive des activités relatives au transport mixte et au transport de personnels, tout en respectant les spécificités de chaque zones. VRAI

– La Commune urbaine de Benguerir a arrêté un programme relatif à l’entretien et à la stérilisation des établissements d’enseignement concernés par le déroulement des examens du Baccalauréat. VRAI

– L’amplitude de service des rames du tramway reviendra progressivement à la normale à partir de jeudi, dans le cadre de la reprise progressive des activités dans les villes de Rabat et de Salé. VRAI

– Le Maroc plaide pour la création d’une plateforme d’experts africains de lutte contre les épidémies. VRAI

– Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des MRE a adopté un “bureau d’ordre digital”. VRAI.