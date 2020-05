Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: RAM, ministère de la santé, cas actifs…

samedi, 30 mai, 2020 à 19:31

Rabat – Le coronavirus, qui a contaminé plus de 6 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

-La compagnie aérienne nationale procède au redémarrage de sa flotte. FAUX

-L’atmosphère est très tendue au sein du ministère de la santé suite à un désaccord sur la gestion de la quarantaine pour les Marocains retournant de l’étranger. FAUX

– 26 cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 7.740 le nombre total des cas de contamination. VRAI

-1.4% des cas actifs au Maroc sont dans un état grave ou critique, et 91.6% asymptomatiques ou manifestant des symptômes bénins, alors que 7% présentent des symptômes modérés. VRAI

-La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a remercié le Maroc pour sa contribution à la réponse mondiale au Coronavirus. VRAI

-Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, a annoncé le retour de la relève des compteurs des usagers à compter du 1er juin prochain. VRAI

-Des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) sont effectués actuellement au profit des professionnels de plusieurs secteurs économiques dans la région Guelmim-Oued Noun. VRAI

-Ouarzazate ne compte plus de cas confirmés du nouveau Coronavirus (Covid-19). VRAI

– La province d’Al Haouz vient d’être déclarée “indemne” de tout cas de contamination au Covid-19 après la rémission complète du dernier patient qui suivait son traitement au niveau de cette province. VRAI