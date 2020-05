Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: Rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger, DGSN, cafés et restaurants …

vendredi, 29 mai, 2020 à 16:27

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 5.9 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation :

-Rapatriement chaque semaine de 300 Marocains bloqués à l’étranger. FAUX

-Une femme victime d’une agression volontaire de la part des éléments de la Sûreté nationale lors de l’interpellation de deux frères pour violation de l’état d’urgence sanitaire. FAUX

– 54 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, portant à 7.697 le nombre total des cas de contamination. VRAI

-Les propriétaires de cafés et restaurants pourront reprendre leur activité à partir de ce vendredi, mais uniquement pour les services “à emporter” et les livraisons à domicile. VRAI

-Les cas d’infection actifs sont au nombre de 2.246, dont seulement 31 admis aux services de soins intensifs et de réanimation, soit un taux de 1,4%. VRAI

-L’indicateur de reproduction (Ro) du virus est stable et se situe, à nos jours, en dessous de la barre de 0,8 au niveau national. Il a diminué aujourd’hui à 0,78. VRAI

-Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a contribué à hauteur de 3 millions d’euros, à l’initiative mondiale “Coronavirus Global Response”. VRAI

– Le taux de guérison du Covid-19 dans la région Marrakech-Safi s’est inscrit en hausse pour atteindre 90,7%. VRAI