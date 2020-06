Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc: Rapatriement des Marocains bloqués, wiqaytna, déconfinement…

vendredi, 26 juin, 2020 à 18:13

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 9,7 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

-L’unité de réanimation Covid-19 créée au niveau de l’hôpital Ibn Tofail relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech est dépendante du bloc opératoire du même établissement hospitalier. FAUX

-Refus du rapatriement d’un groupe de Marocains bloqués en Turquie qui se sont rendus à l’aéroport international d’Istanbul pour demander de retourner au Maroc. FAUX

-Plusieurs versions de l’application Wiqayatna sont téléchargeables depuis le PlayStore. FAUX

– 127 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc vendredi jusqu’à, portant à 11.465 le nombre total des cas de contamination. VRAI

-Le ministère de la Santé a annoncé la poursuite de la diffusion de la déclaration quotidienne sur la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus. VRAI

-Une enveloppe budgétaire de plus de 200 MDH a été consacrée à la presse écrite, dans le cadre d’un plan d’urgence visant à sauver ce secteur. VRAI

-Les vols intérieurs ont repris à l’aéroport Agadir-Al Massira par une desserte de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance de Casablanca. VRAI

-Pénurie de crevettes décortiquées dans les supermarchés belges à cause du confinement au Maroc. VRAI

-La Compagnie de transport au Maroc (CTM) a repris son activité avec la réouverture de ces différentes agences aux passagers. VRAI

-Une entreprise marocaine fait don de kits alimentaires à l’Association des étudiants congolais dans le but de contribuer à l’allègement de l’impact lié au Covid-19. VRAI

-Un groupe de 150 Marocains ont regagné la mère-patrie depuis l’Italie à la faveur d’un vol humanitaire de Milan à Agadir. VRAI