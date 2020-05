Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc : Reprise de l’activité, prisons, prix…

mercredi, 27 mai, 2020 à 16:29

Rabat – Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 5.6 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Un document partagé sur les réseaux sociaux annonce les dates de reprise d’activité de plusieurs secteurs au Maroc. FAUX

– Les prix des produits de première nécessité ont augmenté. FAUX

– 7 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 7.584 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Aucun nouveau cas de contamination au Covid-19 n’a été enregistré parmi les fonctionnaires ou les détenus dans 75 établissements pénitentiaires sur les 76 que compte le Royaume. VRAI

– Un total de 275.000 masques de protection ont été acquis et 4.000 opérations de stérilisation des locaux et installations des tribunaux ont été effectuées au niveau des directions déconcentrés et de l’administration centrale. VRAI

– Le taux de guérison du Covid-19 dans la région Marrakech-Safi continue sur sa tendance haussière pour atteindre 86,2%. VRAI

– Le Syndicat des pharmacies d’officine du Grand Casablanca a annoncé une contribution de 1,2 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). VRAI

– Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) dans la région de Souss-Massa s’est stabilisé, mardi, à 87, pour le troisième jour consécutif. VRAI