Le vrai du faux autour du coronavirus au Maroc: tests de diagnostic rapide, cas actifs, examens du bac…

dimanche, 31 mai, 2020 à 18:54

Rabat – Le coronavirus, qui a contaminé plus de six millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

-Une seule société a été retenue pour deux marchés d’acquisition de tests de diagnostic rapide de la Covid-19, pour un montant de 400 MDH. FAUX

-Reprise des vols Air France vers les principales capitales d’Afrique à partir du 3 juin. FAUX

– Trois nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 7.783 le nombre total des cas de contamination. VRAI

-Le nombre des personnes se trouvant dans les services de soins intensifs et de réanimation a diminué à 18 cas réparties entre 7 à Casablanca-Settat, 6 à Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, 4 à Marrakech-Safi et un seul cas à Fès-Meknès. VRAI

-Les cas d’infection actifs sont au nombre de 2.175, soit un taux de 6/100.000 habitants. VRAI

-L’AREF Rabat-Salé-Kénitra aura recours à plus de 15 gymnases pour organiser les examens du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2020. VRAI

-Redal annonce la reprise de la lecture des compteurs de ses clients à partir du 1er juin prochain. VRAI

– Le taux de guérison de la Covid-19 dans la région Marrakech-Safi a atteint 92,2% avec 6 nouvelles rémissions. VRAI