Le vrai du faux dans l’opération de mise en place par les FAR d’un cordon de sécurité à El Guerguarat

vendredi, 20 novembre, 2020 à 23:38

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, a visité, vendredi à Safi, une série d’établissements scolaires et ce, dans le cadre des efforts menés en vue de la promotion d’un enseignement de qualité.