Le Wali de la région Marrakech-Safi dément tout lien avec une page portant son nom sur facebook

vendredi, 4 décembre, 2020 à 15:13

La recomposition du paysage géopolitique mondial sur fond de la crise liée au Covid-19 a été au centre de la 8e session de la conférence Atlantic Dialogues, “AD Talks”, organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) sous le titre “Coopération globale pour résoudre des crises globales”.