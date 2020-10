Webinaire sur la gestion des déchets électriques et électroniques le 21 octobre

mercredi, 14 octobre, 2020 à 11:29

Rabat – “La gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : entre défis et opportunités” est le thème retenu pour un webinaire virtuel qui sera organisé, le 21 octobre, à l’initiative du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement.