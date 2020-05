Webinaire sur ‘’Tabac et Covid19’’, dimanche prochain

jeudi, 28 mai, 2020 à 17:46

Fès – Un webinaire sur ‘’tabac et covid19’’ se tiendra dimanche prochain, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale sans tabac.

Une initiative du ministère de la santé, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé et l’Institut de recherche sur le cancer (IRC)-basé à Fès-, ce séminaire à distance a pour objectif de partager les actualités en matière de lutte contre le tabac dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19. Il cible les professionnels de santé, les acteurs associatifs, les journalistes, les chercheurs et autres intervenants dans la lutte contre le tabac.

Selon les initiateurs de ce webinaire, de nombreuses études épidémiologiques ont démontré que le tabagisme est connu pour être un facteur de risque de nombreuses infections respiratoires. Des experts de la santé publique réunis par l’OMS le 29 avril dernier pour faire un bilan des études ont en effet conclu que les fumeurs risquaient davantage de contracter une forme sévère de la Covid19 que les non-fumeurs.

Fumer affaiblit la fonction pulmonaire, rendant l’organisme moins résistant aux coronavirus et à d’autres agents pathogènes, indique une note de présentation de la rencontre, ajoutant que les travaux de recherche existants semblent indiquer que le risque de maladie grave et de décès est plus élevé chez les fumeurs.

D’après eux, les dangers du tabagisme passif prennent toutes leurs importances dans le contexte de la Covid19, notamment avec le confinement, d’où la nécessité de protéger les non-fumeurs et principalement les enfants et de renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour de la lutte anti-tabac.

Accessible sur le lien ‘’https://irc.clickmeeting.com/tabac-et-covid-19/register’’, le webinaire verra la participation notamment de responsables du ministère de la santé et de l’IRC, ainsi que de professeurs en pneumologie et épidémiologie. Le rôle de la législation dans la lutte contre le tabac au Marco sera également au menu du débat.