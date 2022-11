Week IWA-2022: l’Université Mohammed V remporte 6 médailles d’or, 12 masters innovation et 2 prix internationaux

samedi, 12 novembre, 2022 à 17:26

Rabat – L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a remporté six médailles d’or, 12 masters innovation et deux prix internationaux au Salon international Innovation Week in Africa (IWA 2022), tenu les 10 et 11 novembre avec la participation de 23 pays et régions et plus de 600 inventions et innovations.