Workshop sur la pratique de la télémédecine, le 21 janvier à Marrakech

mardi, 19 janvier, 2021 à 20:02

Marrakech – Un Workshop placé sous le thème “la pratique de la télémédecine et la santé connectée”, aura lieu le 21 janvier à Marrakech, à l’initiative de l’Université Privée de Marrakech (UPM).

Prévu en partenariat avec la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Béni Mellal relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane, l’Association Savante de Télémédecine et e-Santé (MSfTeH), le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de la cité ocre, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, et la Direction Régionale de la Santé Marrakech-Safi, ce rendez-vous scientifique verra la participation d’un parterre de responsables du ministère de la santé, d’instituts de recherches, de médecins et praticiens, d’enseignants-chercheurs du Maroc et de pays pionniers dans cette technologie, tels que la France, l’Espagne et l’Inde.