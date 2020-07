“Yalla !” : Inwi invite les Marocains à s’unir pour un Maroc de l’après Covid-19 encore plus prospère et plus prometteur

mardi, 21 juillet, 2020 à 18:55

Rabat – Inwi annonce le lancement de “Yalla !”, un mouvement solidaire pour maintenir l’élan de mobilisation nationale et concrétiser la vision d’un Maroc plus prospère et plus prometteur.

“Depuis son lancement, Inwi participe activement à l’inclusion numérique du Royaume, un accompagnement qui a trouvé tout son sens lors du contexte particulier de la crise sanitaire à travers plusieurs actions sociales et solidaires qui ont été déployées depuis le début de la crise”, indique mardi l’opérateur dans un communiqué, notant que le lancement de “Yalla !” intervient “dans la continuité de ces initiatives et de son engagement d’accompagnement des Marocains au quotidien”.

Dès le début de la crise sanitaire, nous avons rapidement lancé diverses actions pour accompagner l’ensemble des Marocains dans le contexte du confinement sanitaire. Nous avons mis en place plusieurs offres solidaires répondant aux nouveaux usages et des actions citoyennes qui ont participé à l’effort national de lutte contre le Covid-19. “Yalla !” s’inscrit dans la continuité de ces initiatives. C’est une invitation pour se mobiliser, s’unir, s’engager, persévérer et pour s’entraider et interagir avec un Maroc que nous aimons tous”, a déclaré Nadia Rahim, Directrice Marques et Communication chez inwi, citée dans le communiqué.

“Yalla !” est une matérialisation concrète de l’engagement de inwi envers l’ensemble des Marocains à travers les meilleures offres, les meilleurs services et le meilleur réseau. Elle s’inscrit, ainsi, dans la continuité des actions menées par l’opérateur depuis le début de la crise sanitaire, selon la même souce.

A cet effet, inwi indique s’être mobilisé dès le déclenchement de la crise pour garantir un fonctionnement optimal de ses réseaux et services et en accompagnant tous les Marocains à s’adapter au contexte particulier de la crise avec une panoplie d’offres solidaires et généreuses.

Confirmant son engagement habituel en faveur de l’action sociale, poursuit le communiqué, inwi a apporté son soutien aux familles marocaines à travers l’initiative Dir iddik, relevant que l’opérateur global a réitéré aussi son soutien pour les associations à travers le “Pack Association Dir iddik” destiné à les soutenir dans leurs actions au quotidien, particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire.

“A travers une démarche basée sur l’innovation et sur l’engagement, inwi continue à s’adapter et à anticiper les nouveaux besoins des Marocains dans le but d’accompagner l’accélération digitale et d’assurer la continuité de l’inclusion numérique de notre pays, qui est plus que jamais d’actualité”, conclut le communiqué.