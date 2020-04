Yassir lance une nouvelle application de livraison à domicile “YASSIR Express”

jeudi, 23 avril, 2020 à 15:07

Casablanca – L’entreprise Yassir, spécialisée en solutions mobiles innovantes en Afrique, a annoncé le lancement de YASSIR Express, une nouvelle application de livraison à domicile.

Désormais, les casablancais pourront faire leurs courses et acheter des produits dont ils ont besoin tout en restant à domicile, indique l’entreprise dans un communiqué, faisant savoir que le service est disponible 7j/7 de 9h jusqu’à 18h.

La société a décidé de lancer l’application durant cette période de crise afin d’aider les habitants à limiter leurs déplacements et continuer à contribuer aux efforts du Maroc dans la lutte contre la propagation du covid-19, relève la même source.

Après le lancement de l’application de réservation de taxi, YASSIR, en octobre 2019, l’entreprise lance aujourd’hui YASSIR Express, une application de livraison à domicile, souligne l’entreprise, notant que cette nouvelle solution permettra aux habitants de Casablanca de faire leurs courses et acheter les produits dont ils ont besoin au quotidien tout en restant chez eux.

L’application comprend plusieurs catégories tels que le supermarché, la boulangerie, la boucherie, la pharmacie, le multimédia et l’espace enfants, poursuit le communiqué.

Les utilisateurs n’ont qu’a cliquer sur une catégorie, sélectionner le magasin ou le supermarché de leurs choix, choisir les produits qu’ils souhaitent acheter et cliquer sur commander. Un livreur YASSIR Express apportera les produits commandés jusqu’à leurs portes.

L’entreprise compte ajouter très prochainement plusieurs nouvelles catégories à la liste afin d’offrir tous les produits et services dont les citoyens ont besoin, ajoute l’entreprise.

“Chaque fois que le citoyen sort de sa maison il risque d’être contaminé ou contaminer quelqu’un d’autre. Nous prenons tous des mesures de sécurité tel que les masques, les gels alcoolisés, la distance de sécurité… Mais des fois nous nous trouvons dans des situations ou c’est difficile de garder la distance de sécurité par exemple”, a souligné le directeur générale de Yassir au Maroc, Rachid Moulay El Rhazi, cité dans le communiqué.

“Grâce à l’application YASSIR Express, le citoyen peut commander ce dont il a besoin en toute sécurité, sans avoir à se déplacer. Nous avons lancé YASSIR Express durant cette période de crise pour faciliter la vie au citoyen marocain et par la même occasion continuer à contribuer aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation du covid-19”, a ajouté M. El Rhazi.

Les utilisateurs peuvent télécharger l’application sur Google Play et App Store. L’entreprise prévoit d’étendre le service YASSIR Express pour couvrir, à court terme, les villes de Tanger, Marrakech et Agadir avant de s’implanter sur le reste du territoire marocain.

Yassir est une start-up créée en 2017 qui opère dans le domaine des solutions mobiles innovantes. Comme son nom arabe l’indique, Yassir a pour objectif de faciliter la vie du citoyen et d’améliorer la façon dont il interagit avec les nouvelles technologies mobiles.

L’application de transport YASSIR compte aujourd’hui plus de 1.500.000 d’utilisateurs et 10.000 chauffeurs partenaires dans la région du Maghreb. Chaque filiale de Yassir se dote d’une équipe, multidisciplinaire, 100% locale, indépendante dans sa gestion territoriale, suivant les législations respectives de chaque pays, mais, qui travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du réseau YASSIR en Afrique et aux Etats Unis.

En avril 2019, YASSIR a été classée 3ème dans la liste des 100 start-ups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Economique Mondial, selon la même source. Pour plus d’informations, l’entreprise invite à visiter son site https://yassir.ma/.