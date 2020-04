Youssoufia: Lancement de l’opération d”indemnisation des agriculteurs des zones touchées par la sécheresse

jeudi, 30 avril, 2020 à 10:21

Commune Jnane Bouih (Province de Youssoufia) -Le lancement de l’opération d”indemnisation des agriculteurs des zones touchées par la sécheresse, a été donné, mardi, au niveau de la commune Jnane Bouih relevant de la province de Youssoufia, à l’initiative de la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA).

Ainsi, une équipe de la MAMDA s’est rendue sur place pour assurer la distribution des indemnités au profit des agriculteurs des différentes zones de la province déclarées sinistrées au titre de la campagne agricole 2019-2020.

A cette occasion, le représentant de la MAMDA à El Jadida, Abdellah Ait Khouya a souligné que la Mutuelle a procédé, en avance de plus de deux mois, au lancement de l’opération du versement des indemnisations en faveur des agriculteurs liés par un contrat d’assurance multirisque avec la MAMDA.

Dans une déclaration à la presse, il a relevé que la Mutuelle a renforcé sa mobilisation pour accompagner au plus vite et au mieux les agriculteurs concernés par les sinistres liés à la sécheresse et assurer le versement des indemnisations en avance de plus de deux mois sur le calendrier habituel.

La procédure de soumission des indemnisations passe à travers l’examen de la carte nationale de l’agriculteur assuré et du contrat conclu avec la Mutuelle agricole, a-t-il fait savoir, notant que les représentants de la MAMDA sillonneront toutes les collectivités territoriales relevant de la province de Youssoufia, et ce afin de permettre aux agriculteurs de bénéficier de cette indemnité.

L’opération du versement se déroule dans de bonnes conditions, grâce à la coordination étroite avec la préfecture de Youssoufia et les autorités locales, et dans le respect total des consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, en vue de freiner la propagation du coronavirus, a-t-il ajouté.

La MAMDA avait annoncé le déploiement avec 2 mois d’avance du dispositif d’indemnisation pour préjudice subi par les agriculteurs concernés au titre de la campagne agricole 2019-2020, eu égard au contexte particulièrement difficile lié au Covid-19, à la sécheresse et prenant en considération l’arrivée du Ramadan.

L’indemnisation anticipée des agriculteurs est possible grâce aux nombreux investissements réalisés par MAMDA dans la digitalisation de ses processus depuis plusieurs années, notamment en matière de géolocalisation des parcelles des agriculteurs assurés et de réalisation des expertises dont les rapports sont transmis via une application mobile dédiée.

Ainsi, les agriculteurs assurés, opérant dans les zones déclarées sinistrées au terme d’une évaluation menée conjointement par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et les experts de la MAMDA, ont déjà commencé à percevoir leurs indemnisations. Le montant global assuré est de 1,1 milliard de DH pour la campagne agricole 2019-2020.