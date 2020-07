Youssoufia : Le tribunal de 1ère instance publie un guide dédié à la gestion de la phase post-confinement

dimanche, 19 juillet, 2020 à 10:31

Des jeunes acteurs associatifs à Marrakech se sont mobilisés dans le cadre d’une nouvelle campagne de sensibilisation, lancée samedi, afin d’inciter les habitants de la cité ocre à redoubler de vigilance et à rester attachés au respect scrupuleux des principales mesures préventives et sanitaires en vigueur, en particulier le port du masque et la distanciation sociale, pour enrayer la propagation de la Covid-19.