Youssoufia : Vers la création de colonies de vacances

lundi, 28 décembre, 2020 à 23:34

Youssoufia- La Direction provinciale de la jeunesse et des sports de Youssoufia s’est mobilisée pour la programmation d’activités et la planification de projets socioculturels adaptés aux spécificités de la province, notamment en termes de création de colonies de vacances.

Dans ce cadre, une réunion a été tenue le weekend dernier entre la directrice provinciale, Mme Kaoutar Berbiche, le directeur régional de la jeunesse et des sports de Marrakech-Safi, M. Houcine Chahraoui, le responsable provincial de la jeunesse, M. Hassan Lark, et des responsables de l’administration centrale dudit département, représentée par MM. Abderrahmane Ajbari, chef du service des colonies de vacances, et Hakim Kiki, chef du service de la formation.

Un communiqué de la direction provinciale indique que cette rencontre “fructueuse” a été marquée par l’examen d’un certain nombre de questions et de problématiques qui constituent des points noirs dans la province et entravent la réalisation d’un véritable essor dans les domaines des colonies de vacances et de la formation.

A cette occasion, des visites ont été effectuées à Sidi Ahmed et à Mzinda afin de s’informer si ces deux zones remplissent les conditions nécessaires pour abriter une colonie de vacances fixe dédiée à l’encadrement et au divertissement des jeunes, à travers la présentation d’un ensemble d’activités pédagogiques, culturelles et ludiques.

Dans ce sens, Mme Berbiche a fait part de la disposition de la direction provinciale d’œuvrer avec tous ses moyens pour la mise sur pied de plusieurs projets qui peuvent être réalisés dans la province et la région, afin de mieux servir le secteur de la jeunesse et des sports à l’échelle provinciale avec la contribution des différentes partenaires.

De son côté, M. Ajbari a exprimé la ferme volonté du ministère de doter la province d’une colonie de vacances en vue d’en faire une passerelle pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés, selon une nouvelle dynamique imprégnée d’un nouvel esprit et d’une volonté commune.

Pour sa part, M. Chahraoui a salué les efforts déployés pour la mise à niveau des infrastructures en tant que l’un des piliers pour la concrétisation d’un nombre d’initiatives sérieuses et productives.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la promotion du secteur de la jeunesse et des sports dans la province de Youssoufia et de l’appui aux initiatives susceptibles de contribuer à tirer vers le haut le niveau des prestations offertes au service des femmes, des jeunes et des enfants.