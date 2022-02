Zagora : le CPDH adopte son programme d’action 2022

mercredi, 9 février, 2022 à 21:28

Zagora – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Zagora a adopté, lors d’une réunion tenue récemment, son programme d’action pour l’année 2022 qui porte sur la réalisation de plusieurs projets de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, le CPDH a approuvé 315 projets et actions d’un coût global de 54 millions de Dh.

Parmi ces projets et actions qui seront réalisés en 2022, 2 seront concrétisés dans le cadre du Programme I de l’INDH -Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base- et portent sur l’approvisionnement de certains douars de la province de Zagora en eau potable.

Il s’agit aussi de 14 projets dans le cadre du Programme II de l’INDH -Accompagnement des personnes en situation de précarité-, qui seront exécutés grâce à une enveloppe globale de 5,394 millions de Dh. Ces projets ciblent les femmes en situation de précarité, les personnes aux besoins spécifiques et les insuffisants rénaux.

Le CPDH a donné son feu vert, en outre, à la réalisation de 95 projets (19,5 millions de Dh) dans le cadre du Programme III de l’INDH – Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes- qui concernent les volets de financement de projets, de l’économie sociale et solidaire, de l’accompagnement et du suivi des projets, ainsi que la réalisation d’une étude sur les filières de production prometteuses dans la province.

Il a été procédé aussi à l’adoption de 102 projets, d’un coût global de 27,1 millions de Dh, dans le cadre du Programme IV – Impulsion du capital humain des générations montantes-. Ces projets sont axés sur les domaines de la santé de la mère et de l’enfant (7), la création de 75 unités du préscolaire et le soutien et l’épanouissement scolaires (20 projets).

Lors de cette réunion, marquée par l’examen du bilan des réalisations de l’INDH pour la période 2019-2021, un exposé sur le programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes a été présenté.

Par la même occasion, le représentant du Réseau marocain de l’économie sociale et solidaire a présenté un exposé sur la première étape du volet de soutien à l’entreprise et au leadership dans la province. Une liste de jeunes porteurs de 39 projets a été validée à cet effet.

Un autre exposé a été présenté sur le plan d’action relatif au suivi à posteriori des projets de l’économie sociale et solidaire. Il a été procédé ainsi à l’adoption d’un accord relatif au suivi des projets inscrits dans ce volet.

Un exposé sur le programme d’action de l’association Zagora Moubadara, relatif au volet d’insertion des jeunes et d’amélioration du revenu, a été présenté.