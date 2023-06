Zagora: Une délégation ministérielle s’enquière des projets destinés à renforcer l’offre de santé dans la province

samedi, 17 juin, 2023 à 16:32

Zagora – La visite qu’effectue le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans la province de Zagora vise à s’enquérir des projets destinés à renforcer l’offre de santé dans cette partie du Royaume, a indiqué, vendredi, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, M. Ait Taleb a affirmé que ces projets s’inscrivent dans le cadre des réformes profondes du système de santé visant à répondre aux besoins des citoyens et à accompagner le chantier de la généralisation de la protection sociale.

Le ministre a rappelé que la loi-cadre 06.22 relative au système de santé national comprend quatre piliers essentiels à savoir l’adoption d’une bonne gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la réhabilitation de l’offre de santé et la numérisation du système de santé, se félicitant à cet égard des projets réalisés ou en cours d’exécution au niveau de la province de Zagora.

Après avoir souligné que ces projets contribueront d’une manière significative au renforcement de l’offre de santé dans la province, M. Ait Taleb s’est félicité de la mise en place à Zagora d’un centre d’hémodialyse qui épargne aux habitants de la province le désagrément du déplacement vers d’autres régions pour bénéficier des services de santé nécessaires.

Il a également évoqué dans ce cadre le projet d’élargissement et de renforcement de la capacité litière du Centre hospitalier provincial de Zagora ainsi que le projet de l’institut de formation des infirmiers.

La visite de M. Akhannouch dans la région de Drâa-Tafilalet à la tête d’une importante délégation ministérielle composée notamment du ministre de l’Equipement et de l’eau, du ministre de la Santé et de la protection sociale, du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, intervient en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI et des dispositions du programme gouvernemental visant à consacrer la régionalisation en tant que choix de développement et à contribuer à réduire les disparités territoriales et sociales.