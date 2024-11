Zagora: Remise d’ambulances et de bus de transport à plusieurs communes territoriales

mardi, 19 novembre, 2024 à 10:50

Zagora – Des bus de transport dédiés aux enfants à besoins spécifiques ainsi que des ambulances au profit des Maisons de Maternité ont été remis, lundi à Zagora, à plusieurs communes territoriales relevant de la province, et ce à l’occasion du 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Ainsi, le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji a présidé la cérémonie de remise de quatre bus de transport dédiés aux enfants à besoins spécifiques au profit des communes territoriales de Zagora, Agdez, Tinzouline et Tagounite.

Ce projet a nécessité un budget de 1,9 million de dirhams, financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le cadre du programme 2 relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Cette initiative qui a bénéficié aux associations des “Parents et tuteurs de l’école Al Maoula Charif El Alaoui de Zagora”, ” Agdez pour les personnes aux besoins spéciaux”, “Mains tendues pour les personnes en situation de handicap” de Tanzouline et “Sanad pour les personnes à besoins spécifiques” de Tagounite, vise à fournir des moyens de transport convenables assurant la sécurité des enfants lors des déplacements, à faciliter l’accès aux centres de soins, en plus de promouvoir l’intégration sociale des enfants et leur participation aux différentes activités sociales et sportives.

De même, quatre ambulances ont été remises aux Maisons de maternité relevant des communes de Tagounite, Beni Zouli, Nakoub et Tazarine, avec un budget de 2 millions de dirhams financé par l’INDH, dans le cadre du Programme 4 de l’INDH “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

Ce projet prévoit de renforcer les services de santé offerts aux femmes enceintes, d’encourager les accouchements dans les centres de santé et de réduire le taux de mortalité lors des accouchements.

Par ailleurs, le gouverneur de la province, accompagné d’élus, de chefs des services extérieurs, et de représentants de la société civile a procédé à l’inauguration du nouveau siège du Conseil provincial de Zagora. Une nouvelle infrastructure devant assurer le rapprochement de l’administration des citoyens, de créer des conditions de travail appropriées et de hisser la qualité des services fournis aux citoyens.