Zagora : réunion du Comité provincial de développement humain

mercredi, 9 février, 2022 à 20:30

Zagora – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Zagora a tenu récemment une réunion qui a été consacrée à l’examen du bilan des projets réalisés au titre de la période allant de 2019 à 2021.

Il s’agit d’un total de 398 projets et actions réalisés grâce à un investissement global de 145 millions de Dh.

A cette occasion, le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, a mis en exergue le travail accompli par le CPDH pour la concrétisation des projets de développement, appelant les membres du Comité à fournir davantage d’efforts en vue de promouvoir la culture de l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative chez les jeunes.

M. Hajji, qui présidait cette réunion du CPDH, a précisé que cette démarche est de nature à faciliter l’insertion économique des jeunes et de les sensibiliser à l’importance de l’auto-emploi et de la création d’entreprises, notamment dans les zones rurales.

Parmi les 398 projets et actions réalisés au niveau de la province de Zagora de 2019 à 2021, 27 ont été concrétisés dans le cadre du Programme I de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) -Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base-, avec un coût de 11,87 millions de Dh au profit de 92.000 bénéficiaires dans le domaine de l’éducation et de la santé.

Il s’agit aussi de 36 projets réalisés dans le cadre du Programme II de l’INDH -Accompagnement des personnes en situation de précarité-, grâce à une enveloppe globale de 16,5 millions de Dh. Ces projets ont ciblé près de 670 bénéficiaires, notamment les femmes en situation de grande précarité, les personnes aux besoins spécifiques, les insuffisants rénaux et les sans-abris.

De même, 9 projets, d’un cout total de 6,32 millions de Dh, ont été exécutés dans le cadre du Programme III de l’INDH – Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes-.

Le bilan des réalisations porte, en outre, sur 326 projets du Programme IV – Impulsion du capital humain des générations montantes-, dont 21 ont été réalisés dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant (7,075 millions de Dh) et 240 pour la généralisation de l’enseignement préscolaire dans le monde rural (74,6 millions de Dh).

Dans le même cadre, 65 projets ont été exécutés dans le cadre du soutien à la scolarité et la lutte contre le décrochage scolaire (28,71 millions de Dh). Portant sur les Maisons de l’étudiant et de l’étudiante, le soutien, le transport et l’épanouissement scolaires et l’opération “Un million de cartables”, ces projets ont ciblés 221.840 bénéficiaires.