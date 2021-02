Zagora : réunion sur la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 au niveau des universités Ibn Zohr et Moulay Ismail

dimanche, 28 février, 2021 à 11:03

Zagora – Une réunion sur la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique au niveau des universités Ibn Zohr et Moulay Ismail a été présidée, samedi à Zagora, par le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha.