Zaïo: Arrestation d’un individu impliqué dans la diffusion de contenu numérique incitant à la haine

jeudi, 2 avril, 2020 à 19:46

Rabat – Les éléments de la police judiciaire relevant du Commissariat régional de sûreté de la ville de Zaïo ont arrêté, mercredi en coordination avec le service central de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies, un individu de 28 ans pour son implication présumée dans la diffusion de contenu numérique incitant à la haine et injure.

Le mis en cause avait diffusé du contenu sur les réseaux sociaux dans lequel il se réjouit de l’augmentation des cas de contamination au nouveau coronavirus au Maroc, méprise les personnes décédées et les patients et leur adresse des propos haineux, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le prévenu a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent et ce, afin de déterminer l’ensemble des circonstances et réels tenants et aboutissants de la perpétration de ces actes criminels, conclut la DGSN.