Zghanghen : Interpellation d’un individu soupçonné de détournement d’un mineur via les réseaux sociaux et tentative d’attentat à la pudeur

jeudi, 1 octobre, 2020 à 20:29

Rabat – Les éléments de la police du Commissariat régional de Zghanghen, relevant de la province de Nador, ont interpellé jeudi un individu pour son implication présumée dans une affaire de détournement d’un mineur via les réseaux sociaux, tentative d’attentat à la pudeur et usurpation d’une fonction régie par la loi, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le prévenu, âgé de 32 ans, a été appréhendé suite à une plainte déposée par la mère d’un enfant de 13 ans, dans laquelle elle a accusé le prévenu de se faire passer pour un médecin spécialisé en chirurgie plastique pour attirer son fils via les réseaux sociaux aux fins d’attentat à la pudeur, après avoir convaincu l’enfant de sa capacité de lui faire subir une chirurgie reconstructive au niveau du nez, explique la DGSN dans un communiqué.

L’expertise technique et les recherches menées par les services de sécurité ont abouti à l’identification et l’arrestation du suspect, qui s’est révélé qu’il usurpait une fausse fonction, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.