La 12è édition du marathon international de Casablanca le 6 octobre prochain

mercredi, 25 septembre, 2019 à 20:43

La 12ème édition du marathon international de Casablanca aura lieu le 6 octobre prochain, avec la participation de pas moins de 6000 personnes en provenance de 35 pays pour concourir à l’une des trois grandes courses de ce grand rendez-vous sportif annuel, ont annoncé, mercredi les organisateurs.

Si le marathon, le semi-marathon et les 10 km se disputeront le dimanche 6 octobre au matin, les festivités commenceront dès le 1 octobre, date à laquelle les portes du village ouvriront leurs portes, ont-ils indiqué.

Coeur battant de l’évènement, le village du marathon sera situé sur l’esplanade du complexe Mohammed V, qui sera l’espace de rencontres et de rassemblement incontournable de tous les sportifs. De 10 h à 20 h, de nombreux stands et animations pour petits et grands animeront l’espace. Siège de l’organisation des courses et de la gestion de l’évènement, le village sera à proximité de la ligne de départ, et c’est aussi le lieu où dossards et kits de participation seront disponibles, et remis aux participants. La Kids Run aura lieu le 5 octobre à 11h, sur le mythique terrain d’athlétisme du complexe Mohammed V.

S’exprimant lors d’un point de presse dédié à la présentation de cet événement initié sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le directeur général de Casablanca Events &Animation, Mohamed Jouahri, a indiqué qu’en première ligne, il y aura des marathoniens venus du monde entier se disputer la tête de l’un des marathons les plus importants du continent. Mais, a-t-il poursuivi, pour cette grande fête du sport pour tous, la vraie réussite vient de ses milliers de participants, runners passionnés ou simples amateurs mus par l’envie de dépasser leurs limites et d’être partie intégrante d’un exploit sportif mais aussi d’une aventure humaine et citoyenne hors du commun.

il a souligné que le départ du marathon sera donné dans la rue Socrate, près du mythique stade Mohammed V, lieu d’arrivée des coureurs, expliquant que les parcours de l’évènement sont jalonnés de nombreux lieux et monuments emblématiques de la capitale économique.

Pour sa part, le vice président de la commune de Casablanca Abdelmalek El-kihel a indiqué que cette manifestation sportive insufflera une nouvelle dynamique à la ville qui célèbre depuis toujours le sport et ses valeurs, ajoutant que Casablanca s’est forgée un esprit de compétition et d’ambition mais aussi d’intégration et de vivre-ensemble.

Organisé par la Commune de Casablanca et Casablanca Events et Animation, ce marathon, implique fortement la société civile, non seulement dans le cadre de la participation aux courses, mais aussi dans l’organisation avec les indispensables bénévoles, qui contribuent à la fête. Pour s’y inscrire, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site internet www.casablanca-marathon.com.

Le marathon (42,195 km), épreuve reine de l’évènement, est destiné aux coureurs qui aiment relever les défis, le semi-marathon est prisé tant par les sportifs chevronnés que les amateurs et offre une récompense pour les trois premiers arrivés. D’une longueur de 21,097 km, il commence sur le même point de départ que le marathon et suit une partie du parcours.

L’épreuve des 10 km, certes moins intense que les précédentes, reste un défi pour la plupart des coureurs, amateurs et initiés et la kids run est réservée aux jeunes de 6 à 14 ans.