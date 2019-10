Le 12è Marathon International de Casablanca : une grande réussite collective

dimanche, 6 octobre, 2019 à 19:15

Casablanca – Le 12è Marathon International de Casablanca, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a connu la participation de plus de 5.500 coureurs venus de tout le Maroc et de 43 pays, le Kényan Samny Kigen Korir arrachant la victoire du Marathon et le Marocain Hamza Lamkartass, celle du Semi-marathon.

Plus populaire et festive que jamais, cette grande fête du sport a rassemblé des milliers de supporters, massés autour du mythique Complexe Mohammed V et tout le long du parcours pour encourager les 5600 femmes et hommes qui ont pris part aux trois épreuves du Marathon, soit une participation en hausse de plus de 30% par rapport à l’édition précédente, témoignant ainsi de l’engouement dont bénéficie le Marathon International de Casablanca, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Le samedi, 421 jeunes coureurs ont montré toute leur détermination et leur énergie durant la Kids Run, tandis que les adultes se sont positionnés dimanche sur la ligne de départ des épreuves du Marathon, du Semi-marathon et des 10 km, a fait savoir le communiqué.

Parmi les compétiteurs, 43 nations étaient représentées, contre 33 en 2018, avec, notamment la présence forte du Kenya, du Sénégal, du Bénin, du Congo, du Burkina Fasso, du Soudan, des Maldives, de la Turquie, de la France, de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, des Philippines, des Emirats Arabes Unis et de l’Afrique du Sud.

Certes de grands coureurs, marocains et internationaux, se sont démarqués sur la ligne d’arrivée mais la plus grande réussite du Marathon International de Casablanca est d’avoir rassemblé des milliers de sportifs de tout âge et de tout niveau pour parcourir ensemble les rues de Casablanca et inciter d’autres à se joindre à eux l’année prochaine.

Leurs exploits ont été relayés par un grand nombre de médias nationaux et régionaux, presse écrite, digitale et audio-visuelle. TV et radios ont retransmis l’événement en direct avant de recueillir les impressions des coureurs et des organisateurs, interviews qui ont été repris en boucle dès la fin de la matinée.

La victoire de l’épreuve reine est revenue à trois Kényans, Samny Kigen Korir qui a parcouru les 42,2 km en 2:08:32, suivi par Jonathan Yego Kiptoo (2:10:28) et par Kotut Jackson KipKoech (2:11:37). C’est également une Kenyane, Lilian Jebitok qui a été la première femme à atteindre la ligne d’arrivée du Marathon après 2:31:31, suivie de la Marocaine Keltoum Bouaasrya (2:34:30) et de l’Ethiopienne Hey Mamitu Balcha (2:39:56).

Le peloton de tête du Semi-marathon est totalement marocain avec les victoires de Hamza Lamkartass (1:01:15), Abdennaceur Fathi (1:01:36) et Mohamed Fathi (1:01:54). Même prédominance marocaine chez les femmes, grâce à Fatiha Asamid (1:12:00), Sana Achahbar (1:12:32) et Fatima Zahra Guerdadi (1:14:40).

Quant à l’épreuve la plus courue, les 10 km, elle a été remportée respectivement par Hamid El Janati (29:15), Hassan Ghachoui (29:17) et Aziz Bounit (29:51). Les premières femmes à franchir la ligne d’arrivée ont été Rahma Tahiri (33:39), Majda Maayouf (34:32) et Hanane El Bajaoui (36:21).

Le classement final de toutes les épreuves est dès à présent disponible sur l’application Casa Marathon, à télécharger gratuitement sur PlayStore et AppStore, précisent les organisateurs.

Les trophées ont été remis aux gagnants par le wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, le président du Conseil de la ville de Casablanca, Abdelaziz Omari, le vice-président du Conseil de la ville, chargé de la culture et des sports, Abdelmalek Lakehayli, la vice-présidente du Comité international olympique, Nawal El Moutawakel et le directeur général de Casa Events et Animation, Mohamed Jouahri.

Après avoir remercié les plus hautes autorités du Royaume pour la confiance témoignée envers l’organisation du Marathon International de Casablanca, M. Jouahri a félicité de vive voix l’ensemble des coureurs, les supporters et tous ceux qui ont encadré et participé à la réussite de cette 12è édition. Les organisateurs ont également tenu à souligner la coopération et la patiente dont ont fait preuve les Casablancais.

Le Rendez-vous est déjà pris pour la 13è édition, en octobre 2020.