Le 19ème Rallye national du Corps diplomatique du 1er au 3 mars

mardi, 27 février, 2024 à 15:57

Rabat – L’Union Automobiles Club du Maroc organise, du 1er au 3 mars, la 19ème édition du Rallye national du Corps diplomatique accrédité au Maroc.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation a pour objectif de promouvoir les potentialités économiques, touristiques et culturelles dont regorge le Maroc et les régions traversées par le rallye, en particulier au nord du Royaume.

A travers ce rallye, les organisateurs ambitionnent de transmettre l’image du Maroc et son riche histoire au niveau international à travers les diplomates et renforcer le rayonnement de son identité et ses valeurs.

La caravane du rallye traversera plus de 850 km en passant par les villes de Salé, Ouazzane, Chefchaouen, Oued Laou, M’diq, Tanger, Ksar El Kebir, et Rabat, souligne l’Union Automobiles Club du Maroc dans un communiqué, ajoutant que cette édition est organisée sous le signe de l’amitié maroco-britannique.

Ce rallye de trois jours (6 étapes), réservé aux membres du Corps diplomatique accrédité au Maroc, est basé sur la régularité où l’éco-conduite tient une place importante.

Ci-après les étapes du rallye :

Vendredi 1er mars :

– 1ère étape : Salé-Ouazzane (175 km)

– 2e étape : Ouazzane-M’diq (148 km)

Samedi 2 mars :

– 3e étape : M’diq – Chefchaouen (122 km)

– 4e étape : Chefchaouen-M’diq (87 km)

Dimanche 3 mars :

– 5e étape : M’diq – Tanger – Cap Spartel (120 km)

– 6e étape : Cap Spartel (Tanger) – Rabat (225 km)