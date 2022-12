1er Semi- Marathon international de Benguérir : Victoire du Marocain Soufiane Boukentar et de la Kényane Chebet Emily

dimanche, 25 décembre, 2022 à 18:03

Benguérir (Province de Rehamna) – L’athlète marocain Soufiane Boukentar (Hommes) et la Kényane Chebet Emily (Dames) ont remporté, dimanche, la première édition du Semi- Marathon international de Benguérir (province de Rehamna), disputée sur un circuit long de 21 km.

Ainsi, Soufiane Boukentar s’est adjugé la première place de cette compétition en réalisant un chrono de 1H 03mn 39 sec, devant le Kényan, Bushendich Brian (1h 03mn 47 sec), alors que la troisième place est revenue à Adil Aoulad Lidam (1H 04mn 30 sec).

Chez les Dames, la Kényane Chebet Emily a escaladé la première marche du podium en réalisant un chrono de 1h 09h 21 sec, devançant ainsi, l’athlète marocaine Rkia El Moukim (1h 10mn 53sec), au moment où, Keltoum Bouaasria est arrivée en troisième position, avec un chrono de 1h 12mn 19sec.

A noter que ce Semi- marathon qui a sillonné plusieurs boulevards de la ville de Benguérir, a été organisé simultanément avec une course de 10 km.

Ainsi, dans cette catégorie (10 km), la première place chez les Hommes est revenue à l’athlète marocain Mohcin Outalha avec un chrono de 28mn 27 sec, suivi respectivement, de Abdellah Aïchi (28mn 30 sec) en deuxième position, et de Aoukki Abdesamad (28mn 31sec) à la troisième place.

Chez les Dames, la marocaine Fatima El Idriss s’est imposée en achevant cette course pour son compte en un temps de (33mn 40sec), alors que la seconde position est revenue à Nouhayla El Gazouir (34mn 00 sec), au moment où, Soukaina Elhajji est arrivée à la troisième place avec un chrono de (34mn 37sec).

Dans la Catégorie “Course pour enfants”, la première place est revenue à Soulaymane El Ghoujdami, alors que les seconde et troisième positions ont été occupées respectivement, par Anass El-Amari, et Amine Belaghdour.

Chez les filles, Fatima Zahra Lakouizi a occupé la première marche du podium, devant respectivementn Khadija Dehani (2è place) et Bassima Er-Rachidi (3è position).

Dans une déclaration à la presse, Hajjaj Moussaïd, directeur du Semi- Marathon international de Benguérir et président de Club Olympic Benguérir d’Athlétisme, s’est félicité de l’excellente organisation de cette compétition qui a connu un franc succès, en raison de la participation de plus de 3.000 athlètes marocains et étrangers.

“Nous sommes très heureux de voir plusieurs de nos athlètes marocains monter sur les marches du podium au termes des différentes courses programmées”, a-t-il ajouté, mettant en relief, dans ce sens, leurs excellents résultats, à même de les inciter à davantage de défis à relever pour la prochaine édition de cette manifestation sportive.

De son côté, le vainqueur du Semi-marathon international de Benguérir, Soufiane Boukentar a mis en avant la qualité de cette course ainsi que des athlètes qui ont été en lice, notant que cette victoire est de nature à l’inciter à travailler davantage pour atteindre d’excellents résultats lors des prochaines compétitions.

Fatima El Idrissi qui a remporté la Course de 10 km, a adressé, quant à elle, ses remerciements aux organisateurs, notant que la course n’était pas facile, en raison entre autres, de la qualité des athlètes.

A l’issue de cette compétition rehaussée par la présence, notamment du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, des élus locaux, de responsables de l’OCP- Site El Gantour, des représentants de l’Université Mohammed 6 Polytechnique (UM6P), des prix et des médailles ont été remis aux vainqueurs dans les différentes compétitions.

Un hommage posthume a été aussi rendu à nombre de pointures de l’athlétisme au niveaux provincial et national.

Ce rendez-vous sportif a été organisé par le Club Olympic Benguérir d’Athlétisme, en partenariat avec l’OCP, le Conseil Communal de la ville, et avec l’appui de l’UM6P.

Ce semi- Marathon international illustre parfaitement les efforts déployés par la communauté d’athlétisme, à la faveur de la vulgarisation et de la promotion de cette pratique sportive.

Il vise de même à contribuer à la modernisation de l’infrastructure dédiée à la jeunesse, et à la promotion de la dynamique économique que connait la ville.

Ce Semi- marathon se veut aussi l’occasion de mener un véritable marketing territorial pour la ville de Benguérir qui a connu, ces dix dernières années, un essor urbanistique remarquable et un grand développement, selon les organisateurs.