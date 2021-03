Le 1er Sommet de l’éducation par le sport en Afrique du 3 au 6 avril prochain

lundi, 29 mars, 2021 à 14:02

Casablanca – Le 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique, qui vise à placer le sport comme une nécessité institutionnelle et identitaire pour les pays émergents, aura lieu du 3 au 6 avril sous le thème “libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport”, ont annoncé lundi à Casablanca le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc.