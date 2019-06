Et de 20 pour le Wydad!

mardi, 4 juin, 2019 à 22:01

Une convention a été signée, lundi soir à Fès, entre la direction régionale de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le groupe Ozone Environnement & Services et le centre d’accompagnement et de réinsertion des détenus de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, pour l’intégration professionnelle des détenus après leur libération.