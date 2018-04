2è Festival ”Les Océanes” : L’artiste-photographe Mohamed Aknaik met en lumière la culture Surf depuis Essaouira

jeudi, 12 avril, 2018 à 16:59

Essaouira- L’artiste-photographe, Mohamed Aknaik expose actuellement à Essaouira, une série de photographies inédites, destinées à mettre en lumière la culture Surf et ce, à l’occasion de la 2è édition du Festival “Les Océanes” qu’abrite la cité des Alizés jusqu’au 18 courant.

Visible aux cimaises de la Galerie de l’Institut Français d’Essaouira, cette exposition donne à découvrir et à apprécier plus d’une dizaine d’œuvres mettant en avant les spécificités de ce sport de glisse, à travers une approche artistique singulière, avec un focus sur des portraits sublimes.

Capturées, avec brio et grand professionnalisme, par l’artiste, cette collection de photographies est placée sous le signe “Sous les Planches de Mohamed Aknaik”.

“Loin des vagues et de l’océan, Mohamed Aknaik sublime le surf entre les murs noirs d’un studio photographique. Cette rupture audacieuse avec le terrain de jeu traditionnel des surfeurs, nous plonge dans un univers intimiste où, se profilent des portraits singuliers”, lit-on dans une note de présentation de cette exposition.

Et d’ajouter que bien plus qu’un sport, le surf s’apparente à un état d’esprit, incarne une culture, se mue en un objet d’art, vecteur d’émotions et créateur de lien social.

Ainsi, à travers cet exercice artistique, Mohamed Aknaik met à l’honneur la culture surf qui rythme la vie quotidienne des Souiris, d’autant plus qu’Essaouira et ses alentours sont célèbres par le vent propice aux sports nautiques. Cette cité paisible se veut ainsi, une destination de nombreux surfeurs et voyageurs qui s’imprègnent de l’esprit de ce sport.

Natif de Casablanca en 1983, Mohamed Aknaik a réalisé sa première exposition en 2013 lors de l’exposition collective “Facettes” initiée par l’école norvégienne, dont il est diplômé. Il crée ensuite, une série de photographies qui sera exposée à Venise en Italie lors de l’exposition “La Terre d’Afrique”.

Depuis 2014, il se consacre à son activité artistique essentiellement à Essaouira, alors que c’est bien lui qui dispose d’antécédents dans l’univers de la peinture, qu’il a expérimentée dès son jeune âge, avant qu’il ne confirme, désormais, ses talents dans la photographie.

A noter que la deuxième journée de ce Festival a été marquée par l’organisation dans de clubs spécialisés de la ville, d’une série d’ateliers d’initiation à la pratique des sports nautiques, outre des workshops artistiques avec Marine Faure, ainsi que des ateliers médiatiques de sensibilisation à la protection de l’environnement.

Au menu de la journée de ce jeudi, figure aussi la projection de courts-métrages pour enfants, outre un film-documentaire intitulé “White Waves”, d’une durée de 1h23, d’Inka Reichert.

Ce film récompensé lors de plusieurs festivals, retrace le combat de surfeurs qui se battent contre la pollution invisible des océans. L’équipe de tournage a parcouru les plages d’Europe pendant deux ans afin de rencontrer les surfeurs et de révéler des cas de pollution inconnus comme ces milliers de petites roues en plastiques qui s’échouent sur les plages ou d’autres contaminations moins visibles comme la pollution bactériologique, rappelle-t-on.

Le film-documentaire se veut donc l’illustration de la prise de conscience et de la détermination des surfeurs à se battre contre ces cas de pollution inconnus, et surtout de cet amour pour l’océan.

Eaux usées, produits industriels, produits chimiques, tout termine dans l’océan. Cela se passe souvent sans que personne ne s’en aperçoive. Mais il existe aujourd’hui des personnes qui observent et sentent cette pollution jour après jour sur leur propre corps : les surfeurs. Dès que la houle arrive, ils attrapent leur planche et partent surfer, été comme hiver. L’océan est leur vie, et ils veulent le protéger, tel est le message de ce film instructif.

Initiée par l’Institut Français d’Essaouira, la deuxième édition du Festival “Les Océanes” est orientée vers l’éducation et la sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux problématiques des littoraux et des océans.

Ce Festival organisé avec le concours d’une pléiade de partenaires institutionnels et d’acteurs associatifs et sportifs de la cité des alizés, se propose de promouvoir l’éducation aux sports de glisse, de mettre en lumière la diversité artistique et culturelle de la ville, et de veiller et promouvoir la protection de l’environnement.

En alliant ainsi, sport, arts, éducation à l’environnement, le festival “Les Océanes” s’inscrit complètement dans l’esprit et l’âme de la ville d’Essaouira.