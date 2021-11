Botola Pro D1 “Inwi” (11e journée) : Victoire à domicile du Maghreb de Fès face au Hassania d’Agadir (1-0)

samedi, 20 novembre, 2021 à 23:40

Fès – Le Maghreb de Fès (MAS) s’est octroyé 3 points en surclassant le Hassania d’Agadir (HUSA) par 1 but à 0 samedi au complexe sportif de Fès, pour le compte de la 11e journée de la Botola Pro D1 “Inwi”.

En tête à la mi-temps avec 1-0, les Massaouis ont su maintenir leur avance jusqu’au dernier coup de sifflet.

Durant la saison précédente, Agadir et les Jaune et Noir n’avaient pas réussi à se départager pour le compte de la 22e journée (1-1), et avaient fait jeu égal à l’occasion de la 7e journée (0-0).

La victoire a été obtenue grâce à Mohammad El Fakih, auteur du seul but du match en faveur de Fès marqué par penalty dès la 8e minute.

Au terme de cette rencontre, les Fassis se hissent à la sixième place du classement avec 16 points, tandis que les Gadiris, 11 points, demeurent à la neuvième place.

Pour la prochaine journée de Botola, le MAS et l’Association Sportive des FAR (AS FAR) croiseront le fer au complexe sportif de Fès, mercredi 24 novembre à 18h15, tandis que le HUSA jouera à domicile au Grand stade d’Agadir et défiera l’Olympique de Khouribga (OCK) le lendemain à la même heure.

– Fiche technique

– Botola Pro D1, 11e journée

– Maghreb de Fès – Hassania d’Agadir : 1-0, 1-0 à la mi-temps

– Au complexe sportif de Fès, samedi 20 novembre 2021, coup d’envoi à 20h30