3è édition de SAFIMER : Les sports nautiques à l’honneur à la plage de Safi

dimanche, 24 juillet, 2022 à 20:58

Une cérémonie mettant en avant “la grillade de Sardines” sur braséro, comme mode de préparation et de cuisson et plat des plus prisés et populaires à Safi comme à l’échelle nationale, a été organisée dimanche au port de pêche de la Cité de l’Océan, dans le cadre de la 3è édition du Salon SAFIMER (22 au 26 juillet).