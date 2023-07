45è AGO de la CAF à Abidjan: Gianni Infantino salue la performance des Lions de l’Atlas au Mondial 2022

jeudi, 13 juillet, 2023 à 20:31

Les ambassadeurs de la République du Guatemala et de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) au Maroc, ont effectué, jeudi, une visite à Dakhla pour s’informer du niveau de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et des atouts et des potentialités économiques que recèlent les provinces du Sud du Royaume.