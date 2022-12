Le 57ème championnat national scolaire de cross-country, du 4 au 8 décembre à Saïdia

dimanche, 4 décembre, 2022 à 14:37

Saïdia – La 57ème édition du championnat national scolaire de cross-country aura lieu, du 04 au 8 décembre à Saïdia, à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et ce à l’occasion de la commémoration du 47ème anniversaire de la Marche verte et du 67e anniversaire de l’Indépendance.

Organisée conjointement par la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire (FRMSS), et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental en partenariat avec la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA), cette manifestation sportive sera marquée par la participation de 864 d’élèves nés en 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 et qui se sont qualifiés pour les phases finales de ce championnat, indique un communiqué du ministère.

Quelque 80.000 élèves issus de plusieurs régions du Royaume ont pu prendre part aux éliminatoires provinciales et régionales tenues au niveau des différentes académies, précise-t-on, notant que ce tournoi sera organisé en deux étapes, dont la première (catégorie garçons) se déroulera du 4 au 6 décembre, tandis que la 2è étape (catégorie filles) sera organisée du 6 au 8 décembre.

Selon la même source, la tenue de cet événement sportif s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à diversifier et généraliser la pratique sportive, et à faire de l’association sportive scolaire la principale pépinière de talents sportifs, et ce conformément à la loi-cadre 51.17, au nouveau modèle de développement et à la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous.

Le programme sportif scolaire pour cette année, qui comprend 46 sports, est basé sur un ensemble de principes, notamment la justice territoriale, l’éducation inclusive, l’égalité de genre, la diversification et la généralisation de l’offre pédagogique et sportive scolaire, la préservation de l’environnement et la durabilité, ainsi que la promotion du patrimoine culturel.

Ces championnats nationaux viennent couronner les efforts consentis par tous les acteurs du sport scolaire, en particulier les professeurs d’éducation physique et sportive aux niveaux local, provincial et régional, qui ont contribué à l’encadrement des élèves qui se sont distingués par leurs compétences et talents sportifs lors des phases éliminatoires.

Afin de réussir cette échéance, ajoute le communiqué, des efforts ont été déployés au niveau central et local pour assurer les conditions d’hébergement et d’accueil des élèves, de leurs encadrants, et d’autres participants, outre des techniciens de la FRMA pour assister à ces compétitions en guise de prospection de futurs champions.