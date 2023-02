5è Tournoi international U19 de l’Académie Mohammed VI de football du 21 au 24 février

dimanche, 19 février, 2023 à 17:15

Casablanca – L’Académie Mohammed VI de football organise la 5ème édition de son Tournoi international U19, du 21 au 24 février.

Ce tournoi verra la participation de l’Académie Mohammed VI de football et du Fath Union Sport du Maroc, du PSV Eindhoven et de Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas, du Real Madrid et de Real Sociedad de l’Espagne, de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais et de Racing Club de Strasbourg de France, de l’Académie Génération Foot du Sénégal, du Royal Sporting Club Anderlecht de Belgique et des Rangers FC de l’Écosse.

Le tournoi se jouera en quatre groupes de trois équipes chacun, dont les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.

La création de l’Académie Mohammed VI de Football, qui a mobilisé des investissements de l’ordre de 140 millions de dirhams, est l’expression de la Haute Sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la question sportive en général, et au développement de la pratique footballistique en particulier.

S’étendant sur une superficie d’environ 18 hectares, l’Académie Mohammed VI de Football a pour objectif de contribuer à la sélection et à la formation de footballeurs de haut niveau, à travers un système éducatif alliant sport et études.

L’Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif être à l’écoute de la jeunesse marocaine et lui assurer les conditions idoines pour l’acquisition d’une formation sportive académique lui permettant d’évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.