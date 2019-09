5ème étape des Classic Amateur (Cabo Negro): Victoire de Mokhtari (messieurs) et Demnati (dames)

mercredi, 4 septembre, 2019 à 16:01

Rabat – Les golfeurs Mohamed Mokhtari et Malika Demnati se sont imposés, respectivement chez les messieurs et les dames, lors de la 5ème étape des Classic Amateur, qui s’est déroulée du 31 août au 1er septembre sur le golf de Cabo negro Golf Beach, a-t-on appris auprès de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG).

Auteur d’un total de (-5), Mokhtari a devancé Zoubir El Bachaoui (-4) et Ali Slimani (-2). Avec son (-5), Demnati a, de son côté, largement depassé Rajaa Hasnaoui Amri (+4).

Près de 80 participantes et participants de tous âges, représentant différents clubs, ont foulé le beau “seaside” (parcours à proximité de la mer) de Tétouan dans les clémentes conditions de la saison et dans une ambiance sportive et conviviale.

La sixième étape des Classic Amateur aura lieu à Fès, les 26 et 27 octobre prochain.

–Voici par ailleurs les résultats complets:

– Vainqueur Brut Dames

1- Malika Demnati +20

– Podium Amateur Dames

1- Annaya Delpino -5

2-Malika Demnati +4

T3-Rajaa Hasnaoui +13

T3- Kenza Boutaleb +13

– Podium Mid-Amateur Dames

1- Annaya Delpino -5

2-Malika Demnati +4

T3-Rajaa Hasnaoui +13

T3- Kenza Boutaleb +13

– Classement Seniors Dames

1- Malika Demnati -5

2- Rajaa Hasnaoui Amri +4

– Vainqueur Brut Messieurs

1- Redouane Meski +2

– Podium Amateur Messieurs

1- Said Boutiar -10

2- Mehdi Jaoui -7

T3- Mohamed Mokhtari -5

T3-Othman Nabti -5

T3- Adil Jabroun -5

– Podium Mid-Amateur Messieurs

1- Said Boutiar -10

2- Mehdi Jaoui -7

T3- Mohamed Mokhtari -5

T3- Adil Jabroun -5

– Podium Seniors Messieurs

1- Mohamed Mokhtari -5

2- Zoubir El Bachaoui -4

3- Ali Slimani -2

– Podium Senior Plus

1- El Jilali Antari +3

2- Mouloud Safine +4

T3- Ahmed Saber +10

T3- Idriss Driri +10