69ème Congrès de la FIFA: l’élection du nouveau président de la Fédération internationale au programme

lundi, 3 juin, 2019 à 10:51

Paris-Les préparatifs vont bon train à Paris pour l’organisation, jeudi prochain, du 69ème Congrès de la FIFA qui sera principalement marqué par l’élection du président de la Fédération internationale pour le mandat 2019-2023.

Ce rendez-vous réunira les 211 associations membres de la FIFA dont l’Italo-suisse Gianni Infantino préside aux destinées depuis le 26 février 2016.

Ce Congrès se déroulera à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde Féminine de la FIFA, France 2019, prévu vendredi soir, dans la capitale française.

Dans le passé, Paris avait déjà accueilli à huit reprises le Congrès de la FIFA, en 1904 (Congrès fondateur), 1905, 1924, 1938, 1953, 1972, 1998 (Coupe du monde) et 2004 (Centenaire de la FIFA).

A noter qu’en marge du 69ème Congrès de la FIFA, la Confédération africaine de football (CAF) réunira, mardi à Paris, un comité exécutif d’urgence suite à la finale retour chaotique de la Ligue des Champions entre le WAC de Casablanca et l’Espérance de Tunis (EST).

«Suite aux événements survenus lors du match EST/WAC comptant pour la finale retour (de la Ligue des Champions) et après l’arrêt du match, le président de la CAF M. Ahmad Ahmad décide de provoquer un comité exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre», avait indiqué à ce sujet un bref communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi derniers par l’instance panafricaine.

Par ailleurs, et toujours en marge du Congrès de la FIFA, le président français Emmanuel Macron recevra à l’Elysée M. Gianni Infantino avant de participer à la signature d’un accord entre l’Agence Française de Développement (AFD) et la Fédération internationale de football. Cet accord, qui intervient après celui signé en 2018 avec la National Basketball Association (NBA-USA), permettra de décliner de nouveaux projets de développement par le sport en Afrique autour de deux priorités : l’égalité femmes-hommes et l’accès à l’éducation.

Une cérémonie de remise de décoration en l’honneur de l’équipe de France masculine de football, Championne du monde 2018, est également prévue.