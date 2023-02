6è Trophée international Mohammed VI de boxe (3è journée) : Qualification de Bertal Widad, élimination prématurée de Mohamed Rabii

dimanche, 5 février, 2023 à 15:14

Marrakech – La boxeuse marocaine Bertal Widad s’est brillamment qualifiée samedi, au prochain tour de la 6è édition du Trophée international Mohammed VI de boxe, qui se poursuit jusqu’au 10 février courant à la salle Omnisports M’Hamid à Marrakech.

Dans un combat très disputé, la pugiliste marocaine (catégorie 52-54 kg) a battu la Russe Kirienko Anastasiia par 5 points à 0.

Cette 3è journée a été aussi marquée par l’élimination prématurée du boxeur marocain Mohamed Rabii, détenteur d’une médaille d’or lors des championnats du monde à Doha en 2015.

Lors de cette journée, deux autres boxeuses marocaines ont été éliminées. Il s’agit de Cheddar Rabab (Catégorie 48-50 kg) et de Yasmine Mouttaki (Catégorie 45-48 kg).

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, l’entraineur de l’équipe nationale féminine de boxe, Abdelhak Achik, a indiqué que la boxe féminine marocaine sera présente pour la première fois dans les 12 catégories, ce qui représente un exploit en lui-même.

L’équipe nationale est composée de jeunes boxeuses ambitieuses, et ce trophée représente une occasion opportune pour ces pugilistes pour acquérir l’expérience en se confrontant à des boxeuses issues d’écoles mondiales de renommée telles que l’école de l’Europe de l’Est.

M. Achik a attribué l’élimination prématurée de certaines boxeuses marocaines à leur inexpérience, au manque de compétition et au manque de stages à l’étranger, relevant que le tirage au sort n’a pas été aussi en faveur des boxeuses marocaines puisque les pugilistes marocaines avaient affaire à des boxeuses de haut niveau, issues notamment du Kazakhstan et de la Russie, des équipes qui sont venues pour remporter ce trophée international.

“Je suis très satisfait du niveau et de la prestation des boxeuses marocaines en dépit de leur élimination prématurée”, a-t-il ajouté.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce prestigieux tournoi connait la participation de près de 200 boxeurs et boxeuses internationaux issus de 34 pays, dont le Maroc, pays hôte.

Organisé par la Fédération Royale Marocaine de la Boxe sous l’égide de la Fédération internationale de boxe (IFB), ce tournoi gagne en maturité et intègre la World Boxing Tour (WBT) Golden Belt Series, une nouvelle occasion pour consolider la place du Maroc parmi les grandes nations de la boxe.

Cette admission est une reconnaissance par l’instance internationale de la place de prédilection qu’occupe ce tournoi sur la scène pugilistique mondiale, de même qu’il représente une belle opportunité pour accompagner l’histoire de la boxe marocaine et développer la communauté d’adhérents à ce sport au Maroc.

Les 200 boxeurs et boxeuses internationaux s’affronteront d’abord dans une phase d’élimination pour être finaliste, toutes catégories confondues à savoir 13 catégories hommes et 12 catégories femmes.

Associant compétition, échange et convivialité, cette édition réunit les meilleures sélections masculines et féminines du monde et permet aux différents athlètes participants d’améliorer leur classement mondial.

La Golden Belt Series est un système de compétition unifiée et une opportunité pour les boxeuses et les boxeurs de s’opposer régulièrement à des adversaires d’autres pays, de glaner des titres, de gagner des points au classement mondial, d’enrichir leur expérience, mais aussi de remporter des primes importantes.

Voici par ailleurs les résultats de cette 3è journée :

Dames :

-Catégorie 45-48 kg : Chumgalavoka Iulia (RUS) bat Yasmine Mouttaki (Maroc)

-Catégorie 45-48 kg : Lopez Del Arbol Marta (ESP) bat Saweho Israellah Athena Bonita (Indonésie)

-Catégorie 48-50 kg : Mathialagan Danisha (SGP) bat Sorrentino Giordana (ITA)

-Catégorie 48-50 kg : Kyzaibay Nazym (KAZ) bat Al Hasanat Silina (JOR)

-Catégorie 48-50 kg : Paltceva Ekaterina (RUS) bat Cheddar Rabab (Maroc)

-Catégorie 52-54 kg Savchuk Olena (ITA) bat Madueno Conde Maria Del Carmen (ESP)

-Catégorie 52-54 kg : Shekerbekova Zhaina (KAZ) bat Macaringue Benilde Regina (MOZ)

-Catégorie 52-54 kg : Bertal Widad (Maroc) bat Kirienko Anastasiia (RUS)

Hommes

– Catégorie 48-51 kg Al-qarnas Sil Ghaleb Mohammed (Yémen) bat Ilahi Ingatan (Indonésie)

-Catégorie 60-63.5 kg Alkasbeh Obada Mohammad (JOR) bat Papendang Farrand (Indonésie)

-Catégorie 60-63.5 kg : Abdulmajid Abdulbasi (LBA) bat Bernasconi Sarmento Bruno (SUI)

-Catégorie 71-75 kg : Cavallaro Salvatore (ITA) bat Dawku Asim Salih (LBA)

-Catégorie 71-75 kg : Tshama Mwenekabwe David (COD) bat Kazimzade Mirsharif (AZE)

-Catégorie 71-75 kg : Sosulin Pavel (RUS) bat Mohamed Rabii (Maroc) 5 points à 0

-Catégorie 71-75 kg Mohamed Mdahoma (COM) bat Alsa`di Anas (JOR) (KO)

-Catégorie 75-80 kg : Commey Alfred Cromwell (ITA) bat Iashaish Hussein Eishaish Hussein (JOR)

-Catégorie 75-80 kg Khataev Imam (RUS) bat Allahverdiyev Murad (AZE)

-Catégorie 75-80 kg : Albarkous Osama Ali (LBA) bat Soumah Al Hassane Tafsir (GUI)

-Catégorie 75-80 kg : Veocic Gabrijel (CRO) bat Aradoaie Paul Andrei (ROU)

-Catégorie 75-80 kg : Pita Kabeji Peter (COD) bat Cesar Yojerlin (FRA)

-Catégorie 75-80 kg : Lopez Cardona Arlen (CUB) bat Salah Orabi Abdelgawwwad (EGY).