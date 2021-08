La 6ème édition de “Dakhla Downwind Challenge”, du 14 au 20 août

vendredi, 13 août, 2021 à 20:52

Dakhla – La 6ème édition de “Dakhla Downwind Challenge”, un évènement sportif qui consiste à rejoindre Lagouira en kitesurf à partir de Dakhla, aura lieu du 14 au 20 août.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive est initiée par l’Association marocaine de kitesurf (AMKS), sous l’égide de la Fédération royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat avec la wilaya, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud du Royaume (APDS) et la région de Dakhla-Oued Eddahab, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cet évènement qui s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 42ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, propose à ses participants la plus grande descente au vent en kitesurf d’Afrique.

Outre des participants marocains, cet événement sportif connaîtra la participation de près de 50 riders, issus de plusieurs pays, dont la France, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine, précise la même source, ajoutant que la présence féminine sera marquée par la participation de plusieurs rideuses.

Cette édition, et pour la première fois, va connaitre la participation d’une équipe israélienne et sera suivie et diffusée en quatre langues par la chaîne de télévision d’information en continu internationale israélienne “news i24 Channel”, indique le communiqué.

Tout au long de ce périple de 500 km du littoral entre Dakhla et Lagouira, cinq bivouacs seront implantés au long de cette descente au vent au niveau des différents spots.

Cet évènement sportif est réparti sur cinq étapes à savoir la baie de Cintra, la pointe de Rasse El Kassah, la Baie de Bir Gandouz et la pointe de Corvero jusqu’à la baie de Lagouira.

Cette rencontre sportive internationale se déroulera dans le strict respect des normes sanitaires et préventives contre la Covid-19, en plus d’autres mesures telles que l’accompagnement d’une équipe médicale et l’instauration obligatoire du test rapide chaque 48 H à tous les participants, à l’équipe d’organisation et à celle chargée de logistique.

Au cours de cette compétition, l’Association marocaine de kitesurf organisera une opération de nettoyage à la baie de Cintra et la pointe de Rasse El Kassah.