AGO de la FRMTS : Adoption des rapports moral et financier au titre de la saison 2017-2018

mardi, 30 octobre, 2018 à 17:10

Le projet de budget du département de la Communication au titre de l’exercice 2019 offre une opportunité pour aller de l’avant dans la mise en œuvre de la vision stratégique du secteur, dans la perspective d’instaurer un paysage médiatique national libre, responsable et plus indépendant, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.