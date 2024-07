AGO de la FRMA: Adoption à l’unanimité des rapports moral et financier au titre de la saison 2022-2023

jeudi, 25 juillet, 2024 à 10:11

Rabat – La Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) a adopté, à l’unanimité, ses rapports moral et financier au titre de la saison 2022-2023, lors d’une Assemblée générale ordinaire (AGO), tenue mercredi à Rabat.

Ont été adoptés également à cette occasion le rapport du commissaire aux comptes et le projet de budget de l’exercice 2024.

Lors de cette AGO, tenue en présence notamment du président de la Fédération royale marocaine d’athlétisme, Abdeslam Ahizoune, et des représentants des ligues régionales et des associations sportives, le rapport moral, présenté par le secrétaire général de la FRMA, Mohamed Ghozlane, a mis en avant les différents chantiers menés par la Fédération dans l’objectif de développer l’athlétisme national et d’en élargir la base.

Dans ce sens, le rapport moral relève que la FRMA a mis en œuvre un programme annuel des compétitions reposant sur des normes objectives qui consacrent les valeurs de rendement et de compétitivité pour le classement des associations et des clubs sportifs, ce qui reflète les principales préoccupations de la Fédération consistant à élargir la base des pratiquants et faciliter les mécanismes de détection des talents en vue de leur intégration dans les établissements de formation régionaux et nationaux.

Le programme a permis la classification de 176 associations sportives et la réalisation de dix nouveaux records dans plusieurs compétitions, souligne le rapport, ajoutant que les établissements de formation relevant de la Fédération sont restés fidèles aux objectifs affichés qui consistent à permettre aux sportifs d’élite de concilier formation sportive et académique selon un cursus sport-études, en vue de favoriser leur intégration au marché du travail et leur insertion sociale.

A cette occasion, l’accent a été mis également sur les efforts de la FRMA dans le domaine de la lutte antidopage, à travers la mise en oeuvre d’un programme axé sur les objectifs tracés par la Commission d’éthique de la Fédération internationale d’athlétisme, en étroite collaboration avec l’Agence marocaine antidopage (AMAD).

Selon le rapport, ce programme a ciblé notamment les athlètes sélectionnés pour participer au championnat du monde de cross-country en Australie et aux Mondiaux d’athlétisme à Budapest, outre les contrôles antidopage inopinés et les tests d’échantillons sanguins. Les opérations de contrôle ont également porté sur les différentes compétitions fédérales organisées par la FRMA.

Ces efforts ont été salués par la Fédération internationale d’athlétisme, ajoute le rapport, précisant que les actions de lutte contre le dopage au titre de la dernière saison sportive ont concerné 496 contrôles antidopage en compétition et hors compétition qui ont donné lieu à trois cas de violation des règles antidopage gérés conformément au système de l’AMAD.

Par ailleurs, le document revient sur le franc succès qu’a connu la dernière édition du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme qui a été marquée par la participation de plusieurs champions mondiaux et olympiques représentant 42 pays en plus de 16 champions marocains, rappelant que cette édition a été marquée par 4 Meilleures Performances Mondiales (MPM) de l’année et six records du meeting.

Et d’ajouter que la Fédération a gagné également le pari de l’organisation de la 6è édition du Marathon international de Rabat et du 23è championnat arabe d’athlétisme à Marrakech.

Le rapport met également la lumière sur les différentes réalisations lors de la saison 2022-2023 avec une moisson de 194 médailles récoltées par les équipes nationales, dont notamment la médaille d’or glanée par Soufiane El Bakkali sur 3000 m steeple aux Mondiaux d’athlétisme à Budapest et la médaille de bronze décrochée par Fatima Ezzahra Gardadi au Marathon lors du même championnat.

Pour ce qui est du rapport financier, il est revenu sur les recettes de la saison 2022-2023, estimées à 124,60 MDH soit une hausse de 32,50%. Les charges d’exploitation ont atteint 116,34 MDH, contre 74,53 MDH lors de la saison 2021-2022, soit une augmentation de 56%. Quant aux dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 6,7 MDH.