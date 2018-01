Amical : La sélection marocaine de handball s’impose face au club Africain par 19-18

jeudi, 11 janvier, 2018 à 17:10

De par son découpage sectoriel, le modèle de développement du Maroc des 15 dernières années, s’il s’est avéré efficient en matière d’inflexion économique et de rattrapage sectoriel, peine aujourd’hui à s’inscrire dans une logique globale et pérenne, analysent le CESE et Bank Al-Maghrib.