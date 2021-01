Amical: l’équipe nationale des joueurs locaux bat son homologue guinéenne (2-1)

vendredi, 8 janvier, 2021 à 19:39

L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a mené plusieurs initiatives et actions pour “accompagner, sensibiliser et promouvoir” les droits de l’enfant tout au long de cette “année exceptionnelle” de 2020 et ce, en collaboration avec les différents partenaires institutionnels et non gouvernementaux, indique le rapport annuel de l’Observatoire.