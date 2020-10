Amical : le Maroc et la RD Congo font match nul (1-1)

mercredi, 14 octobre, 2020 à 0:00

La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d’un concours pour l’édition de quatre livres, dans la limite du budget alloué, et ce dans le cadre de sa contribution à la promotion de la production intellectuelle, et à l’enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particulier la collection de la ville de Salé.